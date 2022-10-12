天氣｜天文台：下周風大天氣轉涼　最低20度 (更新)

【16:10更新】天文台更新未來9日的天氣預測，表示一股乾燥的東北季候風正為廣東帶來晴朗及非常乾燥的天氣，而位於菲律賓附近的低壓區亦會在未來兩、三日橫過南海中至南部並逐漸發展，預料一股東北季候風補充會在周日(16日)抵達華南，同時，位於西北太平洋的另一個低壓區會發展為熱帶氣旋，並在星期日橫過呂宋海峽，但其後發展仍存在變數，惟在兩者共同影響下，沿岸地區下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。

天文台續指，展望未來數日天氣，明日部分時間有陽光，隨後一兩日大致天晴，下周初至中期風勢頗大，天氣較涼，下周二(18日)及下周三(19日)早上氣溫下降至20度左右。

至本港中午時分，多處地區的相對濕店維持約百分之四十，下午陽光充沛，非常乾燥，今晚天晴，吹和緩至清勁東北風，稍後離岸間中吹強風，氣溫介乎23度至29度之間。