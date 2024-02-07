天氣｜天文台發寒冷天氣警告　料今晚至明早天氣顯著轉冷　年廿九及除夕市區最低11度 (更新)

【16:28更新】天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港今晚至明早天氣顯著轉冷，而今日市區最低氣溫約14度。
天文台預料，明日市區氣溫介乎11至13度，新界再低兩三度。多雲，有幾陣雨，初時沿岸有薄霧，吹和緩至清勁偏北風。
【15:40更新】天文台發出特別天氣提示，指受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚至明早顯著轉冷及有幾陣雨，提醒市民應留意天氣變化，注意保暖，多穿禦寒衣物，並關顧長者及慢性病患者。
據天文台最新預測，明日(7日)年廿九及除夕天氣寒冷及有幾陣雨，市區最低氣溫在11度左右，年初一早上仍然寒冷。農曆新年假期訲分時間有陽光，日夜溫差較大。
天氣｜今日氣溫徘徊約18度 市區氣溫將降至午夜最低約14度
【08:33更新】天文台表示，一道廣闊雲帶正覆蓋廣東沿岸。預料一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響沿岸地區。本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣雨。初時吹和緩至清勁東風，氣溫徘徊在18度左右。稍後轉吹北風，市區氣溫顯著下降至午夜最低約14度，新界再低一兩度。展望明日顯著轉冷及有幾陣雨，除夕及年初一早晚寒冷，最低氣溫約11度左右。農曆新年假期部分時間有陽光，日夜溫差較大。
天文台又指，一股東北季候風補充會在今日下午逐漸影響廣東沿岸地區，同時受一道廣闊雲雨帶影響，未來兩三日該區天氣寒冷。一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間氣溫回升，日夜溫差較大。