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2023-05-13 12:15:00

天氣｜天文台：受低壓區影響今明兩日有大驟雨雷暴　母親節應留意天氣變化 (更新)

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天文台指，密切監察周末低壓槽會否成為熱帶氣旋，呼籲市民在母親節留意天氣變化。(資料圖片)

天文台指，密切監察周末低壓槽會否成為熱帶氣旋，呼籲市民在母親節留意天氣變化。(資料圖片)

【12:00更新】天文台在中午12時發出特別天氣提示，表示現時位於北部灣至廣東西部沿岸的一道低壓槽會在今日(13日)逐漸向東伸展，與其相關的低壓區會在明日(14日、即母親節)影響南海北部。天文台預料大驟雨、雷暴及狂風會在今晚至明日日間影響珠江口一帶，明晚雨勢減弱。市民外出及進行戶外活動時請留意天氣變化。

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【09:30更新】天文台發表最新一篇「天氣隨筆」，指一道低壓槽會在今日(13日)於廣東沿岸發展，低壓槽上可能有低壓區形成，天文台會密切監測其會否進一步發展，大驟雨、雷暴及狂風會在今日稍後至明日(14日)母親節影響珠江口一帶。

按照最新預測，部分電腦模式顯示該低壓槽上可能有閉合等壓線，相關的氣旋性環流有機會發展為低壓區，並自北部灣一帶向東橫過廣東沿岸。當該低壓系統於明日經過珠江口一帶時，本港離岸風勢較大，高地間中會吹強風。天文台稱，會密切監測其會否發展為熱帶氣旋，並呼籲市民在母親節外出慶祝或進行戶外活動時請留意天氣變化。

天文台預測本港地區今日天氣多雲有雨，明日母親節多雲，有驟雨，氣溫介乎22度至26度。(天文台網頁截圖)

天文台預測本港地區今日天氣多雲有雨，明日母親節多雲，有驟雨，氣溫介乎22度至26度。(天文台網頁截圖)

今明兩日多雲有雨   最高26度

現時一道雲雨帶正覆蓋廣東。同時，位於廣東西部沿岸至北部灣一帶的低壓槽正為該區帶來驟雨及雷暴，本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有雷暴，氣溫介乎23度至26度，吹和緩東北風。

天文台展望明日母親節多雲，有驟雨，雨勢有時頗大，有雷暴及狂風，氣溫介乎22度至26度，隨後一兩日驟雨逐漸減少，天色較為明朗。

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