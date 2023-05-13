天氣｜天文台：受低壓區影響今明兩日有大驟雨雷暴　母親節應留意天氣變化 (更新)

【12:00更新】天文台在中午12時發出特別天氣提示，表示現時位於北部灣至廣東西部沿岸的一道低壓槽會在今日(13日)逐漸向東伸展，與其相關的低壓區會在明日(14日、即母親節)影響南海北部。天文台預料大驟雨、雷暴及狂風會在今晚至明日日間影響珠江口一帶，明晚雨勢減弱。市民外出及進行戶外活動時請留意天氣變化。

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【09:30更新】天文台發表最新一篇「天氣隨筆」，指一道低壓槽會在今日(13日)於廣東沿岸發展，低壓槽上可能有低壓區形成，天文台會密切監測其會否進一步發展，大驟雨、雷暴及狂風會在今日稍後至明日(14日)母親節影響珠江口一帶。

按照最新預測，部分電腦模式顯示該低壓槽上可能有閉合等壓線，相關的氣旋性環流有機會發展為低壓區，並自北部灣一帶向東橫過廣東沿岸。當該低壓系統於明日經過珠江口一帶時，本港離岸風勢較大，高地間中會吹強風。天文台稱，會密切監測其會否發展為熱帶氣旋，並呼籲市民在母親節外出慶祝或進行戶外活動時請留意天氣變化。