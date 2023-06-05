天氣｜天文台：季風低壓正影響南海中部　未來一兩日有驟雨雷暴 (更新)

【12:55更新】 天文台在中午12時30分發出特別天氣提示，指一個季風低壓正影響南海中部，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。預料該季風低壓會在未來一兩日移向海南島至北部灣一帶。受其外圍環流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。

今日短暫時間有陽光最高約32度

【08:48更新】雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，而驟雨及雷暴亦影響華南沿岸地區及南海北部。本港今早多處地區錄得超過5毫米雨量。此外，一道廣闊低壓槽正為南海中至南部帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風，離岸風勢清勁。展望未來兩三日大致多雲，驟雨較多。天文台又指， 一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。預料位於南海中南部的廣闊低壓槽會逐漸發展並向北移動，在本週中後期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。