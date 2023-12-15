天氣｜天文台：明早氣溫急跌至12度　將發入冬後首個寒冷天氣警告 (更新)

天氣｜明起氣溫急跌至12度 天文台指平安夜回升至15度

【11:45更新】本港天氣今日(15日)之後急凍！天文台預料一道冷鋒會在明日(16日)橫過華南沿岸，屆時本港氣溫顯著下降及有幾陣雨，明日北風增強，市區氣溫低見13度，而受隨後的冬季季候風影響，下周一連5天本港早上寒冷，市區最低氣溫約12度至14度之間，直至平安夜、即下周日(24日)，氣溫回升至15度。

明晚氣溫進一步下跌 打鼓嶺低見9度

據天文台自動分區天氣預報顯示，本港天氣明早開始轉涼，早上7時，多區氣溫介乎13度至18度之間，到傍晚6時，天氣明顯轉冷，市區氣溫約13度至14度，新界地區再低一至兩度，入夜後多區氣溫進一步下跌，上水、元朗、天水圍、大埔等低見11度，打鼓嶺更低見9度。