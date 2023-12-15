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2023-12-15 16:05:00

天氣｜天文台：明早氣溫急跌至12度　將發入冬後首個寒冷天氣警告 (更新)

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天氣｜本港氣溫明日起急跌至12度，市民要準備禦寒衣物。(資料圖片)

天氣｜本港氣溫明日起急跌至12度，市民要準備禦寒衣物。(資料圖片)

【16:03更新】本港氣溫今晚(15日)過去急跌！天文台今日下午表示，明早氣溫急跌至12度，將發入冬後首個寒冷天氣警告。

香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖）

天氣｜明起氣溫急跌至12度　天文台指平安夜回升至15度

【11:45更新】本港天氣今日(15日)之後急凍！天文台預料一道冷鋒會在明日(16日)橫過華南沿岸，屆時本港氣溫顯著下降及有幾陣雨，明日北風增強，市區氣溫低見13度，而受隨後的冬季季候風影響，下周一連5天本港早上寒冷，市區最低氣溫約12度至14度之間，直至平安夜、即下周日(24日)，氣溫回升至15度。

明晚氣溫進一步下跌   打鼓嶺低見9度

據天文台自動分區天氣預報顯示，本港天氣明早開始轉涼，早上7時，多區氣溫介乎13度至18度之間，到傍晚6時，天氣明顯轉冷，市區氣溫約13度至14度，新界地區再低一至兩度，入夜後多區氣溫進一步下跌，上水、元朗、天水圍、大埔等低見11度，打鼓嶺更低見9度。

天氣｜本港地區氣溫明早起顯著轉涼。(天文台網頁截圖) 天氣｜本港氣溫料明日起顯著轉涼，入夜後氣溫進一步下降。(天文台網頁截圖)

周日早上寒冷   下周三四徘徊在12度

從天文台的未來9日天氣預測可見，本港周日(17日)早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度，隨後一兩日早晚仍然相當清涼，下周三(20日)及下周四(21日)氣溫再跌至12度，最高氣溫僅18度，至平安夜前夕氣溫稍微回升，到平安夜當日(24日)低溫氣溫約15度

至於本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光，氣溫介乎23度至27度之間，今晚有一兩陣微雨，能見度較低，吹輕微至和緩偏東風。

天氣｜明起氣溫急跌至12度　平安夜前夕回升至16度

天氣｜明起氣溫急跌至12度　平安夜前夕回升至16度。(天文台網頁截圖)

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