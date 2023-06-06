天氣｜天文台：未來一兩小時港廣泛地區或受大雨影響 (更新)

【15:45更新】天文台在下午3時45分發出特別天氣提示，表示未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

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黃色暴雨警告信號取消

【13:35更新】天文台在下午1時35分取消黃色暴雨警告信號。天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

天文台在今日早上9時50分發出特別天氣提示，指位於海南島附近的季風低壓正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，但其中心附近的雲團組織仍然較為鬆散。預料該季風低壓會在今明兩日移向北部灣一帶。受其外圍環流影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，局部地區雨勢較大。天文台會密切監察該季風低壓會否進一步發展及其對香港的影響，提醒市民應留意天氣變化。