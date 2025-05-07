天氣｜天文台發出黃色暴雨警告 (更新)

【13:22更新】天文台發出黃色暴雨警告。

【13:05更新】天文台發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。此外，在下午1時正的過去一小時，荃灣區已錄得超過70毫米雨量。

【12:40更新】天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



【11:40更新】天文台發出特別天氣提示，與低壓槽相關的雷雨持續影響珠江口一帶。預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。