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2025-05-07 13:22:00

天氣｜天文台發出黃色暴雨警告 (更新)

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持續有雷雨區發展，料未來數小時局部地區驟雨較多。(資料圖片)

持續有雷雨區發展，料未來數小時局部地區驟雨較多。(資料圖片)

【13:22更新】天文台發出黃色暴雨警告。

【13:05更新】天文台發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。此外，在下午1時正的過去一小時，荃灣區已錄得超過70毫米雨量。

【12:40更新】天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:40更新】天文台發出特別天氣提示，與低壓槽相關的雷雨持續影響珠江口一帶。預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大，呼籲市民留意天氣變化。

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【10:00更新】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。(香港天文台)

【07:56更新】天文台發出特別天氣提示，指受一道低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港局部地區驟雨較多。市民請留意天氣變化。天文台表示，一道低壓槽正為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早新界部分地區錄得約10毫米雨量。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。吹輕微至和緩東至東南風。

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天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。星期五稍後至星期六天氣漸轉不穩定，間中有驟雨。天文台指，隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，今明兩日沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。而另一道低壓槽會在接近週末靠近華南沿岸地區，週末期間該區天氣不穩定。預料一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。星期五稍後至星期六天氣漸轉不穩定，間中有驟雨。(香港天文台)

天文台展望未來一兩日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。星期五稍後至星期六天氣漸轉不穩定，間中有驟雨。(香港天文台)

去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖）

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