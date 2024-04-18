天氣｜天文台發黃雨警告信號　料猛烈陣風襲港　長洲錄每小時90公里 (更新)

【13:20更新】天文台今日(18日)下午1時正發出今年首個黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；另外在1時15分發出特別天氣提示，表示預料猛烈陣風吹襲香港，市民如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午1時10分左右，長洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失；同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，可能受河道氾濫影響之市民亦應採取適當的預防措施，以避免損失。另外，雷暴警告信號現正生效。