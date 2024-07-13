天氣｜天文台︰熱帶低氣壓對本港威脅不大 下周三DSE放榜日天氣轉壞(更新)

【18:30更新】天文台表示，位於南海中南部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會大致移向越南中至北部，大部分時間與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港的威脅不大。預料本港明日仍然酷熱及有幾陣驟雨，隨後兩三日驟雨逐漸增多。受熱帶低氣壓及副熱帶高壓脊的共同影響下，本港明日稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。市民請留意最新天氣消息。

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，位於南海中南部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午六時，該熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約570公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向越南中至北部。