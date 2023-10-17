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2023-10-17 17:35:00

天氣｜天文台：熱帶低氣壓料與港保持800公里距離　星期三、星期四多雲有驟雨 天氣較涼 (更新)

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今日大致多雲天氣稍涼，日間氣溫徘徊在26度左右。(資料圖片)

今日大致多雲天氣稍涼，日間氣溫徘徊在26度左右。(資料圖片)

【17:30更新】新增天文台預料熱帶低氣壓對港威脅不大

天文台指，位於南海中部越南附近的低壓區在今午(17日)已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來一兩日移向北部灣一帶，與香港保持800公里左右的距離，對本港直接威脅不大。

香港天文台預測10月18日各區降雨機會率。（香港天文台網頁） 香港天文台預測10月19日各區降雨機會率。（香港天文台網頁） 香港天文台預測10月20日各區降雨機會率。（香港天文台網頁） 香港天文台預測10月21日各區降雨機會率。（香港天文台網頁）

香港今明兩日風勢頗大

受東北季候風影響，本港今明兩日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。受熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港周三(18日)及周四(19日)多雲有驟雨，雨勢有時較為頻密，天氣較涼，呼籲市民留意天文台的最新天氣消息。

在下午4時，位於南海中部越南附近的熱帶低氣壓集結在峴港以東約180公里，預料向西北緩慢移動，移向北部灣一帶。

天文台未來9日天氣預測。(天文台網頁)

天文台未來9日天氣預測。(天文台網頁)

天氣｜今日大致多雲天氣稍涼　日間氣溫徘徊在26度左右

【08:33更新】強烈季候風信號現正生效。天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一個低壓區正為南海中至北部帶來不穩定天氣。而一道雲帶亦覆蓋南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣雨。天氣稍涼。日間氣溫徘徊在26度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風。展望未來一兩日風勢頗大及有雨，雨勢有時較為頻密。

天文台又指，一股達強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。同時，現時位於南海中部的低壓區會移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本周中期影響廣東沿岸。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南，隨後數日華南沿岸天色逐漸好轉，早晚較涼。

下午5時30分，本港各區氣溫情況。(天文台網頁)

下午5時30分，本港各區氣溫情況。(天文台網頁)

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