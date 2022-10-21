天氣｜天文台：熱帶氣旋未來兩三日橫過南海　料對港直接威脅不大 (更新)

【15:00更新】天文台表示，一個位於呂宋海峽附近的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持一定距離，預料對香港的直接威脅不大。

料與港保持最少300公里距離

天文台在網頁以題為「『峽』路再相逢」發表新一篇《天氣隨筆》，指颱風納沙本周遠離本港並在北部灣消散後，西北太平洋上又有另一熱帶氣旋形成，預料隨後會移入南海，而一股東北季候風會在周日晚至下周一抵達華南沿岸，東北季候風與熱帶氣旋可能又會在「峽」路遇上。

據概率預報圖顯示，該熱帶氣旋在今日(21日)橫過呂宋海峽，並在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持最少300公里距離，雖然其路徑與納沙頗為相似，但預料其強度較納沙低，環流亦較細小，加上呂宋海峽及南海北部在納沙經過後水溫較低，表示不少潛在能量已被耗用，預料會因此限制該熱帶氣旋的發展空間。