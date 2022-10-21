天氣｜天文台：熱帶氣旋未來兩三日橫過南海　料對港直接威脅不大 (更新)

【15:00更新】天文台表示，一個位於呂宋海峽附近的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持一定距離，預料對香港的直接威脅不大。
料與港保持最少300公里距離
天文台在網頁以題為「『峽』路再相逢」發表新一篇《天氣隨筆》，指颱風納沙本周遠離本港並在北部灣消散後，西北太平洋上又有另一熱帶氣旋形成，預料隨後會移入南海，而一股東北季候風會在周日晚至下周一抵達華南沿岸，東北季候風與熱帶氣旋可能又會在「峽」路遇上。
據概率預報圖顯示，該熱帶氣旋在今日(21日)橫過呂宋海峽，並在未來兩三日橫過南海北部，與本港保持最少300公里距離，雖然其路徑與納沙頗為相似，但預料其強度較納沙低，環流亦較細小，加上呂宋海峽及南海北部在納沙經過後水溫較低，表示不少潛在能量已被耗用，預料會因此限制該熱帶氣旋的發展空間。
天氣｜今日天晴日間乾燥 最高約29度
【08:48更新】天文台表示，一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測天晴。日間乾燥，最高氣溫約29度。吹和緩至清勁東至東北風。今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。展望明日大致天晴。下周初風勢頗大，亦有一兩陣驟雨。
天文台又指，高空反氣旋會在今明兩日覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗。此外，預料位於呂宋以東海域的熱帶氣旋會有機會在周末期間移入南海，但其強度仍存在變數。而一股東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢頗大。