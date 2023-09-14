【19:30更新】 天文台發特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展 本港東部及大嶼山未來兩三小時可能受大雨影響

天氣｜天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展 本港東部及大嶼山未來兩三小時可能受大雨影響 (更新)

【11:45更新】天文台在上午11時45分取消黃色暴雨警告信號，並提醒市民雖然暴雨警告已經取消，但仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

教育局宣布，今日(14日)所有上午校及全日制學校繼續停課，而下午校今日照常上課。

天氣｜天文台改發黃色暴雨警告信號

【10:32更新】天文台在上午10時30分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台補充，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，提醒可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。