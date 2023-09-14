天氣｜天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展　本港東部及大嶼山未來兩三小時可能受大雨影響 (更新)

【19:30更新】天文台發特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展 本港東部及大嶼山未來兩三小時可能受大雨影響
【11:45更新】天文台在上午11時45分取消黃色暴雨警告信號，並提醒市民雖然暴雨警告已經取消，但仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。
教育局宣布，今日(14日)所有上午校及全日制學校繼續停課，而下午校今日照常上課。
天氣｜天文台改發黃色暴雨警告信號
【10:32更新】天文台在上午10時30分改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台補充，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，提醒可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。
天氣｜紅雨警告信號生效 料未來一兩小時本港大雨持續
【09:25更新】紅色暴雨警告信號及雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指過去一兩小時，港島東部、九龍、沙田及大埔錄得超過50毫米雨量。本港以南水域仍有強雷雨區發展並向北移動，預料未來一兩小時本港大雨持續，呼籲市民應提高警惕。
天文台指，一道低壓槽正為廣東帶來大驟雨及雷暴。今早本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島及九龍部分地區更錄得超過100毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。展望未來一兩日有驟雨及雷暴，明日雨勢有時頗大。下周初天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。
天文台又指，一道低壓槽會在未來一兩日為華南及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著低壓槽減弱，下周初廣東沿岸地區驟雨減少，天色稍為好轉。