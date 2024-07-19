今早西貢沙田錄得逾5毫米雨量，今日市區最高約32度，新界再高一兩度。(資料圖片)

【12:00更新】天文台表示，考慮在明日(20日)下午至晚上發出一號戒備信號。

南海低壓區料成熱帶氣旋 明日進港800公里範圍

天文台指，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及強度仍存在相當變數。

天文台說會視乎其動向，考慮在明日(20日)下午至晚上發出一號戒備信號，又指受其影響，周日(21日)及周一(22日)珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。市民請留意最新天氣預測。