天氣｜天文台：若南海中北部低壓區發展成熱帶低氣壓　將發一號戒備信號 (更新)

【10:15更新】天文台發特別天氣提示，指一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。

天文台預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提酕市民留意最新天氣預測。