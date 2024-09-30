天氣｜天文台：超強颱風山陀兒對本港直接威脅不大(更新)

酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，強颱風「山陀兒」已增強為超強颱風，其外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。在上午7時，山陀兒集結在高雄之東南約350公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽。本港地區今日天氣預測大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。吹和緩西北風。

【12:00更新】天文台表示，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍。按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。但受其外圍下沉氣流影響，今明兩日華南天氣酷熱。預料一股東北季候風會在明日抵達廣東，屆時北風會逐漸增強，星期三及星期四該區風勢頗大，天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。受季候風影響，本週中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。