天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號　雷暴警告生效 (更新)

今日短暫時間有陽光及炎熱，最高約29度。(資料圖片)

【11:12更新】天文台今早(17日)11時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，而且雨勢可能持續。天文台稱，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

另外，雷暴警告亦正在生效。較早前，天文台更新特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

天文台： 珠江口一帶雷雨區正逐漸靠近 未來一兩小時或影響本港

【10:30更新】天文台在今早(17日)10時05分發出特別天氣提示，表示位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港，呼籲市民應提高警惕。

此外，天文台在上午10時09分發出雷暴警告，有效時間至上午11時30分，預料香港有幾陣雷暴，呼籲市民在雷暴發生時，如身處室外，應到安全地方躲避，以及離開水面和切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。