天氣｜天文台：雷雨區或未來一兩小時影響本港 (更新)

【17:10更新】天文台發出特別天氣提示，指香港以南的雷雨區可能會在未來一兩小時影響本港，提醒市民留意天氣變化。 派比安正遠離本港 天文台下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號 【11:45更新】天文台指，在正午12時，熱帶風暴派比安集結在香港之西南偏西約610公里，即在北緯19.8度，東經108.9度附近，預料向西北移動，時速約10公里，橫過北部灣。 派比安正遠離本港，天文台會在下午12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。本港今日初時仍有幾陣狂風驟雨，離岸及高地仍間中吹強風。由於海面有湧浪，市民請遠離岸邊及保持警惕。