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2023-10-03 12:05:00

天氣｜天文台：颱風小犬明午進入本港800公里範圍　會在明晚發出一號戒備信號 (更新)

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天氣｜天文台指，會在明晚發出一號戒備信號。(天文台網圖)

天氣｜天文台指，會在明晚發出一號戒備信號。(天文台網圖)

【12:00更新】熱帶氣旋小犬會在未來一兩日移向台灣南部一帶。天文台在今日(3日)中午12時發出特別天氣提示，指小犬會在明日(4日)下午進入本港800公里範圍，會在明晚發出一號戒備信號。

受颱風小犬的影響範圍。(天文台網圖)

受颱風小犬的影響範圍。(天文台網圖)

天氣｜颱風小犬料受季候風影響減弱

天文台預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區周(6日)及周末(7日)期間風勢頗大，亦有狂風驟雨，提供市民請留意天文台最新天氣消息。

在正午12時，強颱風小犬集結在高雄之東南偏東約520公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶並繼續增強。據天文台的路徑預測顯示，熱帶氣旋小犬會增強至超強颱風，經過台灣南部一帶後會減弱至颱風，其後再減弱至強烈熱帶風暴。

天文台展望未來一兩日大致天晴及持續酷熱，但局部地區有驟雨。星期三最高氣溫達35度。本周後期天氣漸轉不穩定。(香港天文台) 中午12時40分，本港各區氣溫情況。(天文台網圖)

天氣｜酷熱天氣警告生效　市區最高33

【08:33更新】另外，酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分，如感不適，應立刻休息或求助，需要時儘快求醫，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。下午酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，局部地區有雷暴，吹輕微至和緩偏東風。展望未來一兩日大致天晴及持續酷熱，但局部地區有驟雨，周三(4日)最高氣溫達35度，本周後期天氣漸轉不穩定。

颱風小犬｜Windy周二預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy周三預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy周四預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy周五預計路徑。（Windy截圖） 颱風小犬｜Windy預計周六已消失。（Windy截圖）
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