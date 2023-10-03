天氣｜天文台：颱風小犬明午進入本港800公里範圍　會在明晚發出一號戒備信號 (更新)

【12:00更新】 熱帶氣旋小犬會在未來一兩日移向台灣南部一帶。天文台在今日(3日)中午12時發出特別天氣提示，指小犬會在明日(4日)下午進入本港800公里範圍，會在明晚發出一號戒備信號。

天氣｜颱風小犬料受季候風影響減弱

天文台預料小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區周(6日)及周末(7日)期間風勢頗大，亦有狂風驟雨，提供市民請留意天文台最新天氣消息。

在正午12時，強颱風小犬集結在高雄之東南偏東約520公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶並繼續增強。據天文台的路徑預測顯示，熱帶氣旋小犬會增強至超強颱風，經過台灣南部一帶後會減弱至颱風，其後再減弱至強烈熱帶風暴。