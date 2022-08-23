天氣｜天文台：「馬鞍」今晚闖港800公里範圍　屆時發一號戒備信號 (持續更新)

【17:00更新】天文台下午5時更新特別天氣提示，指熱帶氣旋「馬鞍」正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。
天文台又指，「馬鞍」在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚(24日)本港風勢會增強，周四(25日)早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨防水浸的準備。。
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【16:15更新】天文台表示，在下午4時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北偏北約190公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。
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【12:00更新】天文台指，在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北約230公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。
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【09:45更新】現時熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴，在上午10時，馬鞍集結在碧瑤之東北偏東約240公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。
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【9:17更新】天文台在早上9時發出特別天氣提示，指按照現時預測路徑，熱帶氣旋馬鞍會在今日(23日)日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。
明日天氣顯著轉壞 周四有狂風大驟雨
天文台又指，受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日(24日)稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強，星期四(25日)風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨的準備。
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【08:45更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。在上午8時，熱帶風暴「馬鞍」集結在碧瑤東北偏東約280公里，預料向西北移動，時速約20公里，大致移向呂宋北部。
本港地區令日天氣預測天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。展望明日酷熱及有煙霞，稍後天氣轉壞，海有湧浪，晚間風勢逐漸增強。星期四風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪。
預料馬鞍今晚進入南海東北部
天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。預料熱帶氣旋馬鞍會在今晚進入南海東北部，星期三及星期四會靠近廣東沿岸並逐漸增強，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪。馬鞍登陸的位置及強度仍然存在變數。隨著高空反氣旋再度增強，本周後期驟雨逐漸減少。