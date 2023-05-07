天氣｜天文台3小時發黃雨紅雨警告 3時15分取消所有暴雨警告信號

與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東沿岸。香港天文台在下午1時35分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

(更新15:20)天文台在下午3時15分取消黃色暴雨警告信號。但提醒暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險﹖並預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

需要外出者留意道路情況

天文台提醒，持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞；有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。

社會福利署︰課餘託管服務中心及長者服務中心繼續開放

社會福利署則宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，通常於星期日及公眾假期運作的提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，在其正常辦公時間內，會繼續開放，但市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

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天文台在中午12時10分，發出黃色暴雨警告信號。