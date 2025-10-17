天氣｜季候風及熱帶氣旋共同影響 下周初至中期風勢持續頗大　天文台：或直接發三號強風信號 (更新)

【23:14更新】天文台今日(17日)發表「天氣隨筆」，指一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達廣東沿岸，該區北風會逐漸增強。在季候風及熱帶氣旋的共同效應下，隨後數日風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下周中期市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。由周末至下周中，氣溫會由酷熱轉為較為接近清涼水平，市民請留意天氣的急劇變化。預料該熱帶氣旋會逐漸靠近廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及熱帶氣旋的共同影響，下周初至中期風勢持續頗大。而隨著該熱帶氣旋的環流逐漸影響廣東沿岸，天文台屆時或會直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。
【14:40更新】天文台前日(15日)發表網誌，預計一個潛在熱帶氣旋逐漸發展，並於周末期間由西北太平洋靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部。根據天文台今日(17日)發佈的熱帶氣旋路徑圖，預料該熱帶低氣壓將於下周二(21日)在本港以南約400公里掠過，強度為颱風。
【07:40更新】天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民應保持警惕，多補充水分。天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，一股偏東氣流影響廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。本港地區今日天氣預測大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。
天文台展望明日大致天晴，日間酷熱。星期日北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣雨，氣溫顯著下降至21度左右，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸。天文台又指，高空反氣旋會在今明兩日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。預料一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區會在今明兩日逐漸發展並靠近呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受東北季候風影響而逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但轉向的時間及地點存在變數。在季候風及該低壓系統的共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪。