天氣｜季候風及熱帶氣旋共同影響 下周初至中期風勢持續頗大　天文台：或直接發三號強風信號 (更新)

【14:40更新】天文台前日(15日)發表網誌，預計一個潛在熱帶氣旋逐漸發展，並於周末期間由西北太平洋靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部。根據天文台今日(17日)發佈的熱帶氣旋路徑圖，預料該熱帶低氣壓將於下周二(21日)在本港以南約400公里掠過，強度為颱風。

【07:40更新】天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，提醒市民應保持警惕，多補充水分。天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，一股偏東氣流影響廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。本港地區今日天氣預測大致天晴，但初時局部地區有驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。