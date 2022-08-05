天氣｜將軍澳西貢雨量逾150毫米  天文台料下周初有熱帶氣旋

【17:47更新】天文台表示，受廣闊低壓區影響，本港今日有驟雨及狂風雷暴，由午夜至下午5時，大部分地區已累積超過70毫米雨量，港九多區、將軍澳、西貢的雨量更超過150毫米。隨著高空反氣旋增強，預測未來兩三日驟雨減少，部分時間有陽光。天文台預料下周初南海中部的低壓區會發展成熱帶氣旋，大致移向廣東西部至海南島一帶，但路徑、強度仍有變數。

【17:35更新】天文台在下午5時35分取消黃色暴雨警告信號。

--------

【16:15更新】天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午4時正，橫瀾島錄得每小時超過70公里的強陣風。

--------

【13:05更新】天文台在下午1時05分再發出黃色暴雨警告信號。天文台早前亦發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

---------

【10:10更新】天文台在上午9時30分取消黃色暴雨警告信號，但提醒市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

---------

【08:47更新】天文台在凌晨4時08分發出黃色暴雨警告，雷暴警告現正生效。天文台指，一個廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早多處地區錄得約30毫米雨量，而港島部分地區的雨量更超過100毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁偏南風。今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。天文台展望明日驟雨減少，星期日及星期一短暫時間有陽光，隨後兩、三日有狂風驟雨。