天氣｜「尼格」已增強為熱帶風暴　料周六增強為颱風下周闖港800公里 (更新)

【15:50更新】天文台在下午(27日)3時45分更新天氣概況，表示熱帶低氣壓「尼格」已增強為熱帶風暴，在正午12時，「尼格」集結在馬尼拉之東南偏東約1,140公里，預料向西北偏西移動，時速約14公里，移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，隨後的路徑存在變數。

據天文台現時的路徑預測，「尼格」將會在周六(29日)早上增強為颱風，中心附近最高持續風速可達120 km/h ，周日降為強烈熱帶風暴，並預料在下周進入本港800公里範圍。