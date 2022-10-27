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2022-10-27 16:05:00

天氣｜「尼格」已增強為熱帶風暴　料周六增強為颱風下周闖港800公里 (更新)

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天文台預料，熱帶氣旋「尼格」會在周六增強為颱風，下周闖入本港800公里範圍。(天文台網圖)

天文台預料，熱帶氣旋「尼格」會在周六增強為颱風，下周闖入本港800公里範圍。(天文台網圖)

【15:50更新】天文台在下午(27日)3時45分更新天氣概況，表示熱帶低氣壓「尼格」已增強為熱帶風暴，在正午12時，「尼格」集結在馬尼拉之東南偏東約1,140公里，預料向西北偏西移動，時速約14公里，移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，隨後的路徑存在變數。

據天文台現時的路徑預測，「尼格」將會在周六(29日)早上增強為颱風，中心附近最高持續風速可達120 km/h 周日降為強烈熱帶風暴，並預料在下周進入本港800公里範圍。

熱帶低氣壓「尼格」已增強為熱帶風暴，預料風力會進一步增強。(天文台網圖) 本港地區今日天氣預測天晴。日間乾燥。最高氣溫約28度。吹和緩東風，離岸風勢清勁。(香港天文台)

今日天晴乾燥　最高約28度

【08:48更新】天文台表示，東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。本港地區今日天氣預測天晴。日間乾燥。最高氣溫約28度。吹和緩東風，離岸風勢清勁。今日的最高紫外線指數大約是7，強度屬於高。展望本周後期及下週初持續天晴乾燥。下星期一及星期二風勢頗大。

天文台又指，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間持續為華南帶來晴朗的天氣。而受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天氣非常乾燥，日夜溫差較大。此外，預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在本週後期靠近呂宋一帶，隨後轉向東北方向移動，大致移向琉球群島。

天文台指，受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天氣非常乾燥，日夜溫差較大。(香港天文台)

天文台指，受一股東北季候風補充影響，下周初至中期廣東沿岸北風增強，天氣非常乾燥，日夜溫差較大。(香港天文台)

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