天氣｜工程船風球下斷開兩截　30船員怒海逃生　飛行服務隊驚險救人過程曝光 (持續更新)

【17:30更新】一艘工程船今早在風球下香港西南約160海里(約300公里)發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。截至下午3時，除內地派出的救援隊伍外，飛行服務隊亦先後派出2架次定翼機及4架次直升機到現場協助，成功救起3名船員並返回飛行服務隊總部，由救護車轉送醫院。

由於事發現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，風速高達達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪10米，加上事發現場附近有多個風力發電群，增加搜救難度及危險性。

3人獲救 其他船員或被海浪沖走

3名獲救船員透露，由於當時船身已嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，而其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪沖走。由於失蹤人數眾多，另外兩架次亦即將出動進行搜救，在入黑前儘量擴大搜索範圍。飛行服務隊會繼續監察天氣情況，並在安全情況下將搜救行動延長至夜間。

據本報獲得飛行服務隊的影片和圖片顯示，事故現場風浪非常大，涉事工程船已經斷開，船身已分開兩截，只剩一截在海面，幾近被怒海吞噬，情形十分危急，加上現場風勢急勁，飛行服務隊隊員要冒雨游繩到甲板上救回疑似墮海船員，甚為驚險。

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【11:05更新】政府飛行服務隊於社交媒體Instagram(見圖)表示，今早約7點25分接獲香港海上救援協調中心(MRCC)通知，一艘貨輪於香港西南約160海里(大約300公里)發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。

飛行服務隊出動搜救

交通運輸部南海救助局的海洋救助船已經到達現場，但由於事發地點在颱風暹芭中心附近，天氣非常惡劣，令搜救行動變得非常困難。飛行服務隊派出一架定翼機及兩架直升機正在前往現場進行搜救。遠程搜救行動仍在進行中。