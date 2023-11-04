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2023-11-04 19:37:00

天氣｜廣東恩平市發生4.6級地震　天文台接獲逾百名市民報告稱感到輕微震動 (更新)

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天氣｜廣東恩平市發生4.6級地震　天文台接獲逾百名市民報告稱感到輕微震動

天氣｜廣東恩平市發生4.6級地震　天文台接獲逾百名市民報告稱感到輕微震動。(天文台網頁截圖)

【19:48更新】天文台表示，初步分析，2023年11月4日(星期六)下午7時24分中國東南部近岸發生一次 4.3級地震，震中位於北緯22.08度，東經112.25度附近，即陽江之東北約39公里(即距離香港之西約200公里)，震源深度約8公里。

室內類似小型貨車駛過的振動

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

【19:37更新】中國地震台網表示，廣東江門市恩平市附近晚上7時24分，發生約4.6級地震。而在香港天文台發出「本地有感地震」提示，指天文台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震，將會盡快公布進一步分析資料。

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廣東江門市恩平市附近晚上7時24分，發生約4.6級地震。(網上圖片) 有網民在社交平台發文問大家有否感到有地震。(網上圖片)

天氣｜東北季候風周一殺到　市區氣溫稍為下跌

【09:27更新】天文台指，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，本港天氣普遍晴朗，而該股偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，風勢微弱，內陸地區日夜溫差較大，另一股東北季候風預計會在下周一(6日)抵達華南沿岸，隨後兩三日該區有幾陣驟雨，風勢較大，氣溫稍為下降，預測下周二(7日)市區最低氣溫約23度。

本港地區今日大致天晴，市區最高氣溫約29度，吹輕微至和緩偏東風，展望明日短暫時間有陽光，隨後一兩日雲量較多及有一兩陣驟雨，下周中期風勢較大。

東北季候風料下周一殺到，氣溫稍為下降，預測下周二(7日)市區最低氣溫約23度。(天文台)

東北季候風料下周一殺到，氣溫稍為下降，預測下周二市區最低氣溫約23度。(天文台)

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