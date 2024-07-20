天氣｜料熱帶低氣壓今早與本港維持600公里距離　考慮下午至晚上掛1號風球

雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警愓，多補充水分。指位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，該熱帶低氣壓有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其今早仍與本港維持超過600公里距離，加上初時其強度較弱，本港風力仍未顯著增強。天文台會視乎其動向，考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，星期日及星期一珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。市民請留意最新天氣預測。
天文台指，在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。
天文台展望未來一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周中期仍有幾陣驟雨。天文台又指，副熱帶高壓脊會在今日覆蓋中國東南部，但該區亦有幾陣驟雨。現時位於南海中部的熱帶氣旋較大機會在未來一兩日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日大致移向台灣附近海域。