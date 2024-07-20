天氣｜料熱帶低氣壓今早與本港維持600公里距離　考慮下午至晚上掛1號風球

雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警愓，多補充水分。指位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內。按照現時預測，該熱帶低氣壓有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其今早仍與本港維持超過600公里距離，加上初時其強度較弱，本港風力仍未顯著增強。天文台會視乎其動向，考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，星期日及星期一珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。市民請留意最新天氣預測。

天文台指，在上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約920公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過菲律賓以東海域。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風，稍後風勢清勁。海有湧浪。