天氣｜明後兩日多雲有驟雨　下周四氣溫低至16度 (更新)

【18:27更新】天文台下午更新「九天天氣預報」，表示一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，本港明後兩日多雲有驟雨，區部地區有雷暴，而在下周強烈東北季候風影響下，本港下周中後期氣溫顯著下降，周四氣溫更低至16度。

天文台指，隨著高空擾動遠離，本周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少，預測本港周六及周日(26日及27日)短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，其中星期日氣溫會回升至23至27度，到了下周初廣東沿岸風勢微弱，天色好轉，大致天晴，部分時間有陽光，日間相當溫暖，介乎23至28度。

部分新界地區早上氣溫或跌穿16度

然而，下周中後期預料會受到強烈東北季候風影響，華南氣溫會顯著下降，其中下周三(30 日)氣溫會降至17至23度，下周四(12月1日)氣溫介乎16至19度，部分新界地區早上氣溫預料穿跌16度。屆時市民出門前最好多穿件衣服。