天氣｜明日中午12時至下午3時之間 發出一號戒備信號(更新)

【12:00更新】 天文台表示根據現時預測，熱帶氣旋銀杏會在今日（11月7日）掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。 在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。

紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指根據現時預測，現時位於呂宋以東海域的熱帶氣旋「銀杏」會在今晚至明早進入本港800公里範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六(9日)初時發出一號戒備信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。 天文台表示，在上午8時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約500公里，預料向西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今早稍涼，市區氣溫降至22度左右，新界再低兩三度。本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。早上稍涼，日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東北風。