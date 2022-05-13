天氣｜未來幾日天氣仍不穩定  天文台長籲勿行山澗 (更新)

【11:19更新】天文台長鄭楚明表示，今早本港受到南面一條雲雨帶影響，特別在今日凌晨3至4時，相關雨區向北行橫過香港，影響港島、將軍澳及西貢一帶，錄得超過70豪米雨量；由於影響區域不算廣泛，故只發出紅色暴雨警告信號。鄭楚明又說，未來幾日天氣仍不穩定，或有驟雨及雷暴，呼籲市民周末外出，避免行山澗，因為山洪爆發的機會仍然存在。他又說，預計下周一北風將抵達本港，氣溫亦會降至19度，較這幾天低5度左右；並會把雨帶推離本港，下周一雨勢會有所減弱，有望看到少少陽光。

【09:38更新】天文台在清晨4時25分發出今年首個紅色暴雨警告信號，生效兩個多小時後，在早上7時05分改發黃色暴雨警告信號，並於上午7時40分取消黃色暴雨警告信號。本港今早多區錄得超過50毫米雨量，其中港島及將軍澳的雨量更超過90毫米。

山泥傾瀉警告及雷暴警告現正生效。本港地區今日天氣預測密雲，間中有大雨及狂風雷暴。日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。展望周末期間仍然間中有大驟雨。星期一雨勢逐漸減弱，氣溫下降至19度左右。

天文台指，一道活躍低壓槽會在未來一兩天於華南沿岸徘徊，該區有大雨及狂風雷暴。一股東北季候風將在星期日抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降。隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉；預料季候風會在下周後期緩和，廣東沿岸氣溫回升。

