天氣｜本港去年為有記錄第6暖　全年平均氣溫24.3度

天文台表示，根據世界氣象組織的初步評估，2025年正邁向成為全球有記錄以來第2或第3暖的一年。年內北極及南極的海冰覆蓋範圍持續遠低於平均水平。極端天氣事件影響全球多處。

本港方面，由於全年均較正常溫暖，包括平均氣溫破紀錄的10月，去年為有記錄以來第6暖的一年，全年平均氣溫達24.3度，較1991至2020年正常值高0.8度。而全年平均最高氣溫27.1度及平均最低氣溫22.4度分別為自1884年有記錄以來其中一個第5高及其中一個第6高。酷熱天氣日數及熱夜數目分別為53天及54天，皆是有記錄以來的第3多。至於極端酷熱天氣日數為4天，是有記錄以來其中一個第5多。