天氣｜本港去年為有記錄第6暖　全年平均氣溫24.3度

天文台表示，根據世界氣象組織的初步評估，2025年正邁向成為全球有記錄以來第2或第3暖的一年。年內北極及南極的海冰覆蓋範圍持續遠低於平均水平。極端天氣事件影響全球多處。
本港方面，由於全年均較正常溫暖，包括平均氣溫破紀錄的10月，去年為有記錄以來第6暖的一年，全年平均氣溫達24.3度，較1991至2020年正常值高0.8度。而全年平均最高氣溫27.1度及平均最低氣溫22.4度分別為自1884年有記錄以來其中一個第5高及其中一個第6高。酷熱天氣日數及熱夜數目分別為53天及54天，皆是有記錄以來的第3多。至於極端酷熱天氣日數為4天，是有記錄以來其中一個第5多。
2025年1月27日僅10.6度 全年最凍
另外，天文台於去年1月27日錄得全年最低氣溫10.6度。全年寒冷天氣日數為6天，較正常值少9.2天。這亦是自1999年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。而去年全年總雨量為2558.7毫米，較正常值多約5%。天文台曾發出16次紅色暴雨警告及5次黑色暴雨警告，兩者皆打破各自的全年紀錄。
去年有14個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，為長期年平均約6個的兩倍以上，是自1946年以來最多。主要原因是夏季及秋季西北太平洋海面溫度較正常高及副熱帶高壓脊向西延伸幅度較大，有利西北太平洋及南海的熱帶氣旋移向南海北部，提高了影響包括香港在內的華南沿岸的機會。
原文刊登於 香港電台