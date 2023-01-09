天氣｜氣溫「過山車」　冷鋒周日再臨下周或跌至12度 (更新)

【16:20更新】本港天氣「過山車」。天文台今日(9日)下午更新天氣預告，表示本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧，預測最高氣溫將升至23至24度，然而隨著一道冷鋒預料會在周日橫過華南，本港下周氣溫顯著下降，最低或跌至12度。

天文台指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，同時廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣，隨著偏東氣流減弱，本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧，氣溫介乎18度至24度之間，不過一道冷鋒預料會在星期日橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下周初本港氣溫急跌，最低氣溫或跌至12度，天文台籲市民留意天氣變化。

今晚明日大致多雲 最高氣溫21度

至於本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎18至21度，吹和緩東至東北風，明日稍後離岸風勢清勁。