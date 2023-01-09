天氣｜氣溫「過山車」　冷鋒周日再臨下周或跌至12度 (更新)

【16:20更新】本港天氣「過山車」。天文台今日(9日)下午更新天氣預告，表示本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧，預測最高氣溫將升至23至24度，然而隨著一道冷鋒預料會在周日橫過華南，本港下周氣溫顯著下降，最低或跌至12度。
天文台指，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區，同時廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣，隨著偏東氣流減弱，本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧，氣溫介乎18度至24度之間，不過一道冷鋒預料會在星期日橫過華南，受隨後的強烈東北季候風影響，下周初本港氣溫急跌，最低氣溫或跌至12度，天文台籲市民留意天氣變化。
今晚明日大致多雲 最高氣溫21度
至於本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，有幾陣雨，氣溫介乎18至21度，吹和緩東至東北風，明日稍後離岸風勢清勁。
天氣｜今日多雲有幾陣雨 最高約20度
【08:51更新】天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋該區。本港地區今日天氣預測多雲，有幾陣雨。最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風。今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。展望未來兩三日多雲，有幾陣雨，風勢較大。本周後期和緩潮濕。
天文台又指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸地區。同時，廣闊雲帶會為該區帶來多雲有雨的天氣。隨著偏東氣流減弱，本周後期華南沿岸和暖潮濕，早晚有霧。預料東北季候風會在下周初抵達華南，該區氣溫顯著下降。