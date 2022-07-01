天氣｜港鐵列車服務維持正常　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

熱帶風暴暹芭襲港，天文台預計在今天下午7時10分或以前發出8號信號，本報特意整合各種交通或重要事項安排，讓讀者們一文睇清當中要點。

港鐵維持正常班次直至晚上收車

港鐵指，列車、輕鐵服務將會維持公眾假期的正常班次，直至晚上收車，各個主要車站亦會加派人手協助乘客，港鐵巴士服務在八號信號發出後3個小時會暫停，若天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號(或以上颱風信號)時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵的服務。

港島綫 3.5分鐘一班車

荃灣綫 3.5分鐘一班車

觀塘綫 3.5分鐘一班車

將軍澳綫北角至寶琳 6分鐘一班車

將軍澳綫北角至康城 12分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東涌綫 7分鐘一班車

迪士尼綫 10分鐘一班車

南港島綫 7.5分鐘一班車

屯馬綫 7分鐘一班車

東鐵綫上水至金鐘 6至8分鐘一班車

輕鐵 5至18分鐘一班車

港鐵巴士* 5至15分鐘一班車

港鐵巴士服務在八號熱帶氣旋警告信號發出3個鐘頭後暫停

九巴及龍運巴士日間路線晚上10時陸續開出尾班車後停駛

九巴及龍運巴士宣布，八號東南烈風或暴風信號現正生效，九巴及龍運日間路線，除S1及S64線維持有限度服務外，其餘日間路線將於晚上10時陸續開出尾班車後停駛。另外，九巴及龍運所有通宵路線是晚將會暫停服務。

天星小輪晚上7時半起暫停

天星小輪將於晚上7:30起暫停由尖沙咀來往中環及灣仔之航班。

新渡輪將暫停服務

至於新渡輪表示，隨著熱帶風暴暹芭迫近香港，本地航線即將暫停服務，在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。