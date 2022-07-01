天氣｜港鐵列車服務維持正常　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

熱帶風暴暹芭襲港，天文台預計在今天下午7時10分或以前發出8號信號，本報特意整合各種交通或重要事項安排，讓讀者們一文睇清當中要點。
港鐵維持正常班次直至晚上收車
港鐵指，列車、輕鐵服務將會維持公眾假期的正常班次，直至晚上收車，各個主要車站亦會加派人手協助乘客，港鐵巴士服務在八號信號發出後3個小時會暫停，若天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號(或以上颱風信號)時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵的服務。
- 港島綫 3.5分鐘一班車
- 荃灣綫 3.5分鐘一班車
- 觀塘綫 3.5分鐘一班車
- 將軍澳綫北角至寶琳 6分鐘一班車
- 將軍澳綫北角至康城 12分鐘一班車
- 機場快綫 30分鐘一班車
- 東涌綫 7分鐘一班車
- 迪士尼綫 10分鐘一班車
- 南港島綫 7.5分鐘一班車
- 屯馬綫 7分鐘一班車
- 東鐵綫上水至金鐘 6至8分鐘一班車
- 輕鐵 5至18分鐘一班車
- 港鐵巴士* 5至15分鐘一班車
港鐵巴士服務在八號熱帶氣旋警告信號發出3個鐘頭後暫停
九巴及龍運巴士日間路線晚上10時陸續開出尾班車後停駛
九巴及龍運巴士宣布，八號東南烈風或暴風信號現正生效，九巴及龍運日間路線，除S1及S64線維持有限度服務外，其餘日間路線將於晚上10時陸續開出尾班車後停駛。另外，九巴及龍運所有通宵路線是晚將會暫停服務。
天星小輪晚上7時半起暫停
天星小輪將於晚上7:30起暫停由尖沙咀來往中環及灣仔之航班。
新渡輪將暫停服務
至於新渡輪表示，隨著熱帶風暴暹芭迫近香港，本地航線即將暫停服務，在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。
所有學校停課
教育局宣布，考慮天文台會在今晚6時至9時發出8號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。
星期日及公眾假期運作的青少年／長者服務中心及社署服務單位將停止開放
社署指，由於8號熱帶氣旋警告信號將會發出，通常於星期日及公眾假期運作的社署轄下福利服務單位、提供課餘託管服務的中心及長者服務中心，將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。
回歸文藝晚會以錄播形式播出
康文署宣布，受颱風影響，原定今日晚上8時在紅磡香港體育館舉行的慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會(文藝晚會)將以錄播形式播出，已獲邀的嘉賓無需出席，市民可安坐家中經以下本地電視台收看文藝晚會節目。