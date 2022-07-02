天氣｜港鐵逐步加強列車及輕鐵班次　多條巴士線及渡輪陸續恢復服務　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

港鐵：正逐步加強列車和輕鐵的班次
【17:00更新】天文台下午4時20分改發三號強風信號，港鐵表示正逐步加強港鐵列車和輕鐵的班次，港鐵巴士亦已恢復服務。
服務安排如下：
港島綫 5 分鐘一班車
荃灣綫 4.2 分鐘一班車
觀塘綫 4.2 分鐘一班車
將軍澳綫
北角至寶琳 5 分鐘一班車
調景嶺至康城 10 分鐘一班車
機場快綫 30 分鐘一班車
東涌綫 7 分鐘一班車
迪士尼綫 10 分鐘一班車
南港島綫 6 分鐘一班車
屯馬綫 6 分鐘一班車
東鐵綫
上水至金鐘 6 至 8 分鐘一班車
輕鐵 逐步回復至週末班次
港鐵巴士 逐步回復至週末班次
九巴龍運下午5時半起恢復有限度服務
九巴龍運宣布，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於下午5時30分起陸續恢復有限度服務，而以下路線將有特別臨時安排：
暫停服務
- 九巴：3X、14H、32H、35X、43C、43P、46P、49P、58P、82P、83S、86S、87S、89S、91R、92R、107P、202、224X、258P、261X、264R、272P、272S、274X、278A、373、641、680X及681P
- 龍運：E36P、E36S、R33 及 R42
改道行駛
- 九巴：13X (所有班次改經麗晶花園)
城巴新巴大部份路線下午5時起恢復有限度服務
城巴新巴大部份路線將會於下午5時起陸續恢復有限度服務，下列路線除外：
- 新巴：15,641,680X, 970X(田灣特別班次),X9,X15
- 城巴：6X(赤柱炮台特別班次), 107P, 681P, E22C, S52A
新渡輪中環往來長洲等航線將由下午6時起逐步恢復
渡輪服務方面，隨著颱風暹芭逐漸遠離香港，包括：
- 新渡輪中環往來長洲及中環住來梅窩航線將由下午6時起逐步恢復，惟橫水渡及港內航線渡輪服務則於今天暫停明天恢復
- 港九小輪多條航線，將於傍晚6時起陸續復航，包括中環往來榕樹灣、中環往來索罟灣、中環往來坪洲，以及坪洲往來喜靈洲
- 天星小輪尖沙咀來往中環航線，以及尖沙咀來往灣仔航線，傍晚6時半起陸續回復正常服務
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城巴新巴所有日間路線暫停服務
【12:25更新】除城巴B3X及S1號線提供有限度服務外，城巴新巴所有日間路線將會暫停服務，直至另行通知。
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【7月2日09:00更新】熱帶風暴暹芭襲港，天文台昨晚7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，暹芭已增強為颱風，並預計下午4時前維持，本報特意整合各種交通或重要事項安排，讓讀者們一文睇清當中要點。
港鐵巴士服務仍暫停
港鐵表示，八號烈風或暴風信號仍然生效，今天(2日)早上會按原定時間表開出頭班列車，並維持有限度的鐵路服務。港鐵巴士服務則仍然暫停，各綫班次如下：
- 港島綫：10分鐘一班車
- 荃灣綫：10分鐘一班車
- 觀塘綫：10分鐘一班車
- 將軍澳綫：北角至寶琳10分鐘一班車；調景嶺至康城15分鐘一班車
- 機場快綫：30分鐘一班車
- 東涌綫：10分鐘一班車
- 迪士尼綫：20分鐘一班車
- 南港島綫：10分鐘一班車
- 屯馬綫：10分鐘一班車
- 東鐵綫：上水至金鐘10分鐘一班車
- 輕鐵：15分鐘一班車
- 港鐵巴士：暫停
港鐵呼籲乘客留意列車班次資訊，及早計劃行程。
龍運維持有限度服務
九巴及龍運表示，通宵路線已暫停服務；而今日的日間路線，除龍運來往機場至東涌的S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線維持有限度服務外，其他路線暫停服務。
城巴新巴提供有限度服務
城巴新巴指，所有通宵路線現已停止服務，除城巴B3X、B5 及 S1號線提供有限度服務外，城巴新巴所有日間路線將會暫停服務，直至另行通知。
渡輪服務暫停
渡輪服務方面，新渡輪、天星小輪、富裕小輪昨(1日)起已暫停各航線服務，復航時間另行通知。
昂坪360纜車服務暫停
昂坪360表示，由於受8號烈風或暴風信號影響，今早纜車服務繼續暫停，當天氣好轉後將盡快恢復服務。
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