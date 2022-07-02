天氣｜港鐵逐步加強列車及輕鐵班次　多條巴士線及渡輪陸續恢復服務　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

九巴龍運宣布，因應天文台將會發出三號強風信號，九巴及龍運會於下午5時30分起陸續恢復有限度服務，而以下路線將有特別臨時安排：

東鐵綫 上水至金鐘 6 至 8 分鐘一班車

【17:00更新】天文台下午4時20分改發三號強風信號，港鐵表示正逐步加強港鐵列車和輕鐵的班次，港鐵巴士亦已恢復服務。

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城巴新巴所有日間路線暫停服務

【12:25更新】除城巴B3X及S1號線提供有限度服務外，城巴新巴所有日間路線將會暫停服務，直至另行通知。

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【7月2日09:00更新】熱帶風暴暹芭襲港，天文台昨晚7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，暹芭已增強為颱風，並預計下午4時前維持，本報特意整合各種交通或重要事項安排，讓讀者們一文睇清當中要點。

港鐵巴士服務仍暫停

港鐵表示，八號烈風或暴風信號仍然生效，今天(2日)早上會按原定時間表開出頭班列車，並維持有限度的鐵路服務。港鐵巴士服務則仍然暫停，各綫班次如下：

港島綫：10分鐘一班車

荃灣綫：10分鐘一班車

觀塘綫：10分鐘一班車

將軍澳綫：北角至寶琳10分鐘一班車；調景嶺至康城15分鐘一班車

機場快綫：30分鐘一班車

東涌綫：10分鐘一班車

迪士尼綫：20分鐘一班車

南港島綫：10分鐘一班車

屯馬綫：10分鐘一班車

東鐵綫：上水至金鐘10分鐘一班車

輕鐵：15分鐘一班車

港鐵巴士：暫停

港鐵呼籲乘客留意列車班次資訊，及早計劃行程。

龍運維持有限度服務

九巴及龍運表示，通宵路線已暫停服務；而今日的日間路線，除龍運來往機場至東涌的S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

城巴新巴提供有限度服務

城巴新巴指，所有通宵路線現已停止服務，除城巴B3X、B5 及 S1號線提供有限度服務外，城巴新巴所有日間路線將會暫停服務，直至另行通知。

渡輪服務暫停

渡輪服務方面，新渡輪、天星小輪、富裕小輪昨(1日)起已暫停各航線服務，復航時間另行通知。

昂坪360纜車服務暫停

昂坪360表示，由於受8號烈風或暴風信號影響，今早纜車服務繼續暫停，當天氣好轉後將盡快恢復服務。

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