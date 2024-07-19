【16:15更新】天文台指，位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚至明早進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及強度仍存在相當變數。天文台會視乎其動向，考慮在明日(20日)下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，周日(21日)及周一(22日)珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。海有湧浪。市民請留意最新天氣預測。
南海低壓區料成熱帶氣旋 明日進港800公里範圍
【12:00更新】天文台表示，考慮在明日(20日)下午至晚上發出一號戒備信號。
天文台指，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及強度仍存在相當變數。
天文台說會視乎其動向，考慮在明日(20日)下午至晚上發出一號戒備信號，又指受其影響，周日(21日)及周一(22日)珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。市民請留意最新天氣預測。
未來一兩小時港廣泛地區或受大雨影響
【09:15更新】天文台發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。
本港以南雷雨區正逐漸靠近 未來兩三小時影響本港
【08:08更新】雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指位於香港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。呼籲市民請留意天氣變化。天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港方面，今早西貢及沙田錄得超過5毫米雨量。此外，副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。而位於南海中南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東南風。
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天文台展望明日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨較多。天文台指，副熱帶高壓脊會在今明兩日稍為增強，中國東南部天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。現時位於南海中南部的低壓區會在週末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。預料與其相關的驟雨及雷暴會在下周初影響廣東沿岸。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域。