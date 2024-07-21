天氣｜熱帶風暴命名為「派比安」　天文台：一號戒備信號至少維持至午夜12時 (持續更新)

【16:02更新】一號戒備信號預計至少會維持至午夜12時。香港天文台表示，在香港約800公里內的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴「派比安」，下午4時集結在香港之西南偏南約660公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海中部，移向海南島。 與派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。

按照現時預測，派比安明日凌晨會登陸海南島，並有可能在登陸前進一步增強，天文台會視乎其強度變化和本地風力情况，評估屆時是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。