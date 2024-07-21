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2024-07-21 21:05:00

天氣｜熱帶風暴命名為「派比安」　天文台：一號戒備信號至少維持至明日中午12時 (持續更新)

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天文台預測今日有幾陣狂風驟雨。(陳奕釗攝)

天文台預測今日有幾陣狂風驟雨。(陳奕釗攝)

【20:55更新】一號戒備信號預計至少會維持至明日中午12時。天文台表示，熱帶風暴派比安未來數小時登陸海南島，並在明早於本港西南500公里外掠過，除非派比安顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

【16:02更新】一號戒備信號預計至少會維持至午夜12時。香港天文台表示，在香港約800公里內的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴「派比安」，下午4時集結在香港之西南偏南約660公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海中部，移向海南島。 與派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。

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按照現時預測，派比安明日凌晨會登陸海南島，並有可能在登陸前進一步增強，天文台會視乎其強度變化和本地風力情况，評估屆時是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台九天天氣預報。(天文台網站截圖) 一號戒備信號現正生效。(陳奕釗攝) 天文台預測今日日間短暫時間有陽光。(陳奕釗攝) 天文台預測今日有幾陣狂風驟雨。(陳奕釗攝) 天文台預測今日有幾陣狂風驟雨。(陳奕釗攝) 天文台預測今日日間短暫時間有陽光。(陳奕釗攝) 天文台預測今日日間短暫時間有陽光。(陳奕釗攝) 天文台預測今日日間短暫時間有陽光。(陳奕釗攝)

今日預測有幾陣狂風驟雨雷暴

【11:08更新】一號戒備信號現正生效，天文台表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，預測該熱帶低氣壓將稍為增強，今晚至明早登陸海南島，其外圍雨帶正影響珠江口一帶，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會至少維持至下午5時。天文台指，會視乎該熱帶低氣壓與珠江口的距離、強度變化及本地風力的情況，評估今晚是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

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多個泳灘因大浪掛起紅旗

另外，熱帶氣旋格美未來數日將大致移向台灣附近海域並顯著增強，受其外圍下沉氣流影響，廣東地區本周中期天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

康文署表示，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，呼籲市民請勿在該處游泳。

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