天氣｜熱帶風暴命名為「派比安」　天文台：一號戒備信號至少維持至明日中午12時 (持續更新)

【20:55更新】一號戒備信號預計至少會維持至明日中午12時。天文台表示，熱帶風暴派比安未來數小時登陸海南島，並在明早於本港西南500公里外掠過，除非派比安顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

【16:02更新】一號戒備信號預計至少會維持至午夜12時。香港天文台表示，在香港約800公里內的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴「派比安」，下午4時集結在香港之西南偏南約660公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，橫過南海中部，移向海南島。 與派比安相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，而本港離岸及高地間中吹強風。