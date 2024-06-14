天氣｜紅雨警告信號生效　所有下午校今午停課 (持續更新)

【10:35更新】教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

局方指，若天文台於下午5時或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，夜校今晚將照常上課。

天氣｜荃灣元朗部分地區雨量達100毫米

【10:19更新】天文台指在過去一兩小時，大雨集中在新界，多處錄得超過50毫米雨量，而荃灣及元朗部分地區的雨量更達100毫米。