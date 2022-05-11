天氣｜西貢區錄得逾70毫米雨量　天文台：中午時段雨勢可能較大 (持續更新)

【09:52更新】天文台署理助理台長鄭元中在一個電台節目表示，現時有南北兩道冷暖氣團在華南沿岸相遇形成低壓槽，令附近一帶驟雨增多，本港早上多區錄得約20毫米雨量，部分地區高達50毫米。他續指，早上有一道強雨區正由西南面移近本港，中午時段雨勢可能較大，呼籲市民留意天氣情況帶備雨具。對於珠海及澳門因應天氣情況宣布今日停課，鄭元中指雨區影響不同地區時間有別，今次雨勢由西南向東北移動，而珠海及澳門就位置珠江口西面，因此較早受影響。





【08:30更新】雷暴警告現正生效。天文台今早6時發出特別天氣提示，指與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港，呼籲市民留意天文台最新天氣資訊。天文台又指，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早多處地區錄得超過20毫米雨量，西貢區更錄得超過70毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約28度，吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。天文台展望未來數日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，下周初氣溫稍低。