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2022-05-11 09:55:00

天氣｜西貢區錄得逾70毫米雨量　天文台：中午時段雨勢可能較大 (持續更新)

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天氣｜今早多區錄逾20毫米雨量　有驟雨及狂風雷暴 天氣｜今早多區錄逾20毫米雨量　有驟雨及狂風雷暴 天氣｜今早多區錄逾20毫米雨量　有驟雨及狂風雷暴 天氣｜今早多區錄逾20毫米雨量　有驟雨及狂風雷暴 天氣｜今早多區錄逾20毫米雨量　有驟雨及狂風雷暴

【09:52更新】天文台署理助理台長鄭元中在一個電台節目表示，現時有南北兩道冷暖氣團在華南沿岸相遇形成低壓槽，令附近一帶驟雨增多，本港早上多區錄得約20毫米雨量，部分地區高達50毫米。他續指，早上有一道強雨區正由西南面移近本港，中午時段雨勢可能較大，呼籲市民留意天氣情況帶備雨具。對於珠海及澳門因應天氣情況宣布今日停課，鄭元中指雨區影響不同地區時間有別，今次雨勢由西南向東北移動，而珠海及澳門就位置珠江口西面，因此較早受影響。

 

【08:30更新】雷暴警告現正生效。天文台今早6時發出特別天氣提示，指與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴會在今日持續影響本港，呼籲市民留意天文台最新天氣資訊。天文台又指，一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早多處地區錄得超過20毫米雨量，西貢區更錄得超過70毫米。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約28度，吹和緩東南風，漸轉吹南至西南風。天文台展望未來數日有驟雨，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，下周初氣溫稍低。

本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。(香港天文台)

活躍低壓槽本周中後期華南沿岸徘徊

一道活躍低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，該區連續數天有大雨及狂風雷暴，預料一股東北季候風在星期日抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降。隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期雨勢逐漸減弱。

天文台科學主任岑翊琳表示，今日至星期日本港天氣都會不穩定，有驟雨及狂風雷暴，今日至星期五間中有大雨。(香港天文台)

天文台科學主任岑翊琳表示，今日至星期日本港天氣都會不穩定，有驟雨及狂風雷暴，今日至星期五間中有大雨。(香港天文台)

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