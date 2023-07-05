天氣｜酷熱天氣警告生效提防中暑　黃色工作暑熱警告第二度取消 (更新)

今日天氣炎熱有一兩陣驟雨，市區最高32度，新界再高一兩度。(資料圖片)

另外，天文台又發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分，如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台在上午11時45分發出酷熱天氣警告，指本港受持續高溫天氣影響，提醒市民慎防中暑或因酷熱而引起不適。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。(香港天文台)

【08:48更新】天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警惕，多補充水分。天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早大埔、沙田、荃灣及大嶼山錄得超過5毫米雨量。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，天氣炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。展望未來數天部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨。

天文台又指，隨著覆蓋中國東南部的高空反氣旋逐漸增強，本周餘下時間至下周初該區大致晴朗，天氣酷熱。同時，一股西南氣流會為廣東沿岸帶來驟雨。