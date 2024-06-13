天氣｜酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告生效 (更新)

【14:20更新】天文台在下午1時40分發出酷熱天氣警告，預料今日(13日)本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。另外，勞工處指黃色工作暑熱警告在下午1時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，呼籲採取適當的防暑措施。 【09:35更新】天文台發出特別天氣提示，表示與西南氣流相關的雷雨正影響廣東沿岸，初時本港部分地區雨勢較大，提醒市民留意天氣變化。 雷暴警告生效 市區最高約32度 新界再高一兩度 【08:08更新】雷暴警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指天氣炎熱可能影響健康，呼籲市民應保持警惕，多補充水分。天文台表示，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

天文台展望明日及星期六間中有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，日間炎熱。天文台指，一股西南氣流會在今日繼續影響華南，該區天氣炎熱及有幾陣驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，未來一兩日廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。預料位於南海北部的高空反氣旋會在下周初稍為增強，華南沿岸日間炎熱，但仍有幾陣驟雨。