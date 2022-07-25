天氣｜酷熱天氣警告生效　今日最高約36度新界再高兩三度

酷熱天氣警告繼續現正生效。本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

天文台表示，副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗，本港地區今日天氣預測天晴酷熱。市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩西南風。今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。天文台又指，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。