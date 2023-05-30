天氣｜酷熱天氣警告生效　勞工處發出黃色工作暑熱警告 (更新)

同時酷熱天氣警告現正生效，天文台指本港受極端酷熱天氣影響，而且高溫天氣持續，提醒市民提高警惕，多補充水分及做足防暑措施，慎防因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

今日日間酷熱最高約34度

【08:48更新】酷熱天氣警告現正生效。 天文台發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，應補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩西至西北風。展望未來兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。星期三氣溫達34度或以上。

天文台又指，在上午8時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約550公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，大致移向台灣以東海域。熱帶氣旋瑪娃會在未來一兩日逐漸向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域徘徊，隨後移向琉球群島一帶。受其外圍下沉氣流影響，未來兩三日華南沿岸天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預料低壓槽會在周末期間為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。