天氣｜「銀杏」進入港800公里範圍　下午12時40分發出一號風球(更新)

【10:58更新】熱帶氣旋銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在下午12時40分發出一號戒備信號。在銀杏與東北季候風的共同影響下，週末期間廣東沿岸及高地風勢頗大，海有大浪及湧浪，亦有幾陣驟雨。天文台會密切監察銀杏的最新發展，視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，決定是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

【07:48更新】紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。超強颱風銀杏已減弱為強颱風。在上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。