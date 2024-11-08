天氣｜「銀杏」進入港800公里範圍　中午至下午3時發出一號風球

紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。超強颱風銀杏已減弱為強颱風。在上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，今早大部分地區氣溫較昨日低2至3度。本港地區今日天氣預測天晴。早上稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。