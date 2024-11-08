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2024-11-08 07:58:00

天氣｜「銀杏」進入港800公里範圍　中午至下午3時發出一號風球

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「銀杏」進入港800公里範圍，中午至下午3時發出一號風球。(資料圖片)

「銀杏」進入港800公里範圍，中午至下午3時發出一號風球。(資料圖片)

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紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化。天文台會密切監察銀杏的最新發展。超強颱風銀杏已減弱為強颱風。在上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。(香港天文台)

上午5時，銀杏集結在東沙之東南約420公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。(香港天文台)

天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，今早大部分地區氣溫較昨日低23度。本港地區今日天氣預測天晴。早上稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩北至東北風。

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天文台展望週末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。(香港天文台)

天文台展望週末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。(香港天文台)

天文台展望週末期間有一兩陣驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。下周初部分時間有陽光。天文台指，東北季候風會在今日繼續為廣東帶來天晴乾燥的天氣，該區早上稍涼。而熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。在季候風及銀杏的共同影響下，週末期間廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，海有湧浪。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

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