天氣｜開學日有雨及雷暴　颱風摩羯料下周南海生成 (更新)

本港後日開學日天氣不穩，有幾陣驟雨及雷暴。(資料圖片)

【09:10更新】家長留意，後日(9月2日)是本港今年中小學的開學日。惟天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日(31日)為華南沿岸帶來驟雨，隨著高空反氣旋逐漸增強，下周廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽會影響南海中北部。預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

天文台：強雷雨或未來一兩小時影響本港南部

【14:10更新】天文台表示與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響香港以南海域並逐漸移近，可能會在未來一兩小時影響本港南部。市民請留意天氣變化。