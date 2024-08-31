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2024-08-31 14:11:00

天氣｜開學日有雨及雷暴　颱風摩羯料下周南海生成 (更新)

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本港後日開學日天氣不穩，有幾陣驟雨及雷暴。(資料圖片)

本港後日開學日天氣不穩，有幾陣驟雨及雷暴。(資料圖片)

【09:10更新】家長留意，後日(9月2日)是本港今年中小學的開學日。惟天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日(31日)為華南沿岸帶來驟雨，隨著高空反氣旋逐漸增強，下周廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽會影響南海中北部。預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

天文台：強雷雨或未來一兩小時影響本港南部

【14:10更新】天文台表示與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響香港以南海域並逐漸移近，可能會在未來一兩小時影響本港南部。市民請留意天氣變化。

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歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)，預計颱風摩羯將於下周二至三在南海生成。(Windy.com網站截圖) 歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)，預計颱風摩羯將於下周二至三在南海生成。(Windy.com網站截圖) 歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)，預計颱風摩羯將於下周二至三在南海生成。(Windy.com網站截圖)

颱風摩羯料威力增強   移向廣東沿岸

根據天文台九天天氣預報，本港未來一連九日有驟雨，下周一(9月2日)天氣不穩，預料有幾陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫約33度，稍後局部地區有雷暴。據歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)公布，預計颱風摩羯將於下星期二至三(9月3至4日)在南海生成，威力將持續增強，並向廣東沿岸移動。

今大致多雲有雨最高32度

本港地區今日(31日)天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。天文台在早上8時40分發出雷暴警告，預料有效時間至上午10時。展望未來兩三日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，氣溫介乎27度至33度之間。

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在上午8時，熱帶風暴珊珊集結在神戶之西南偏南約120公里，預料向東南偏東移動，時速約10公里，移向日本本州一帶並逐漸減弱。

根據天文台九天天氣預報，本港未來一連九日有驟雨。(天文台網頁截圖)

根據天文台九天天氣預報，本港未來一連九日有驟雨。(天文台網頁截圖)

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