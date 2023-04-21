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2023-04-21 17:25:00

天氣｜雷暴警告生效　天文台料猛烈陣風吹襲香港 (更新)

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雷暴警告現正生效，天文台預料強陣風繼續吹襲大嶼山、香港島及九龍。(資料圖片)

雷暴警告現正生效，天文台預料強陣風繼續吹襲大嶼山、香港島及九龍。(資料圖片)

【17:25更新】新增天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港

天文台在今日(21日)下午5時12分發出特別天氣提示，表示預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

大澳錄每小時90公里猛烈陣風

天文台指，在下午5時05分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。現時雷暴警告生效，有效時間至今日下午7時30分，天文台預料香港有局部地區強烈狂風雷暴

九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

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料今多雲有雨  最高25度

【12:00更新】天文台在上午11時5分亦發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，呼籲市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避，到中午12時正，天文台取消雷暴警告，並預料今日多雲有雨，最高氣溫約25度。

凌晨曾發黃色暴雨警告

天文台在上午11時5分左右，表示大澳錄得每小時約70公里的強陣風，現時一道低壓槽正為廣東沿岸及香港以南海域帶來雷雨，天文台在凌晨2時一度發出黃色暴雨警告，至朝早6時30分取消，今早本港多處地區錄得超過20毫米雨量，而元朗及大埔更錄得超過30毫米。

在天氣方面，一股偏東氣流正逐漸影響廣東沿岸，預料本港今日多雲，間中有驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，最高氣溫約25度，吹和緩至清勁東至東南風，展望周末至下周初驟雨逐漸減少，氣溫介乎23度至28度之間。

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