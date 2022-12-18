天氣 |霜凍警告生效入冬以來首個　料明早高地新界北部或結霜

天文台今日錄得入冬以來的低溫9.4度。不少單車手冒嚴寒，清晨參與香港單車節。(李睿哲攝)

(更新20:50)目前市區氣溫12.2度，新界再低幾度，流浮山、濕地公園再次降至10以下，天文台預測未來一、兩日仍然寒冷，明早市區最低氣溫約9度，日間最高氣溫約15度。日間天晴乾燥，風勢仍然頗大。

周六(24日)平安夜氣溫回升至13至17度，聖誕節期間，氣溫介乎14至18度，大致天晴及乾燥。

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(更新16:40)天文台在下午4時30分發出入冬以來首個霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早在高地或新界北部可能出現地面霜。

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本港今日(18日)天氣持續寒冷，天文台早上錄得最低溫度9.4度，為入冬以來最低紀錄。多個地區早上普遍錄得9度氣溫，包括將軍澳、筲箕灣、赤柱和長洲。根據天文台香港分區天氣數據，大帽山早上10時氣溫為1度，該處約早上7時半最低氣溫為0.2度。

預測明日市區氣溫9度

天文台指，強烈冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，預測今日天氣寒冷，大致天晴及非常乾燥。吹清勁至強風程度偏北風，初時高地及離岸間中達烈風程度。

早上10時，強烈季候風信號和寒冷天氣警告現正生效，天文台提醒天氣寒冷可能影響健康，市民應小心保暖。