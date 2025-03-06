熱門搜尋:
世界桌球大獎賽 啟德體育園 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 皇都 方大同 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-06 10:11:02

天氣｜預測周一二有雨卻「零雨量」　天文台撰文解畫：雨區較預測偏北

分享：
天文台解畫，指雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置在科技上仍有限制。(中通社)

天文台解畫，指雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置在科技上仍有限制。(中通社)

adblk5

天文台曾於周一（3日）中午發出特別天氣提示，指由於受高空擾動影響，預料接近午夜珠江口一帶天氣會轉為不穩定，周二（4日）本港將出現今年首場較明顯的降雨，局部地區有雷暴，惟周一及周二本港均零雨量，反映天文台預測失準，被不少網民批評。天文台昨日(5日)發文解畫，指雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置在科技上仍有限制。

精確預測位置科技上仍有限制

天文台發表網誌，指一道冷鋒周二緩慢橫過廣東，同時受高空擾動影響，當日廣東天氣不穩定，有大驟雨及強雷暴，部分地區累積雨量超過50毫米，廣東多處亦有冰雹報告﹛惟本港周二未受大雨影響，天色大致多雲

adblk6
圖一　實況的500百帕斯卡（離海平面約5公里半）高空擾動位置（左）比歐洲電腦模式預測（右）的較北。 圖二　廣東地區星期二（3月4日）的降雨量（左）及雲對地閃電分佈（右）。

根據實況分析，周二約5公里半高空（500百帕斯卡）的擾動位置較電腦模式的預測偏北，導致強降雨主要出現在廣東內陸地區，雖然雨區伸延至深圳及珠江口西部一帶，與本港頗為接近，但珠江口東部一帶沒有受到很大影響。

踏入春季，冷暖乾濕氣團頻密交替，影響華南。春天天氣時而和暖潮濕，但有時仍受東北季候風影響而顯著降溫，天氣乍暖還寒。當向華南輸送的水汽增多時，該區亦會逐漸步入雨季。天文台提醒市民要為雨季來臨做好準備，外出前要留意最新天氣消息。

點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義 點為之濫用公屋？在家工作/分租單位屬嚴重濫用嗎？一文睇清當局定義

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能