天氣｜預測周一二有雨卻「零雨量」　天文台撰文解畫：雨區較預測偏北

天文台解畫，指雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置在科技上仍有限制。(中通社)

天文台曾於周一（3日）中午發出特別天氣提示，指由於受高空擾動影響，預料接近午夜珠江口一帶天氣會轉為不穩定，周二（4日）本港將出現今年首場較明顯的降雨，局部地區有雷暴，惟周一及周二本港均零雨量，反映天文台預測失準，被不少網民批評。天文台昨日(5日)發文解畫，指雖然近年電腦預報模式的解像度有所提高，但由於強對流、暴雨等天氣系統的發展有隨機性，要精確預測其出現位置在科技上仍有限制。

根據實況分析，周二約5公里半高空（500百帕斯卡）的擾動位置較電腦模式的預測偏北，導致強降雨主要出現在廣東內陸地區，雖然雨區伸延至深圳及珠江口西部一帶，與本港頗為接近，但珠江口東部一帶沒有受到很大影響。

踏入春季，冷暖乾濕氣團頻密交替，影響華南。春天天氣時而和暖潮濕，但有時仍受東北季候風影響而顯著降溫，天氣乍暖還寒。當向華南輸送的水汽增多時，該區亦會逐漸步入雨季。天文台提醒市民要為雨季來臨做好準備，外出前要留意最新天氣消息。