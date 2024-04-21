天氣｜預測明日續有驟雨狂風雷暴　今日港島西雨量逾70毫米　黃色暴雨警告信號一度發出 (持續更新)

本港今日(21日)有驟雨強烈狂風雷暴。天文台上午10時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，至下午1時45分取消；雷暴警告同時亦正生效，有效時間至晚上7時。今日下午5時，天文台錄得氣溫23度，相對濕度96%，過去一小時京士柏錄得平均紫外線指數為0.4，強度屬於低

天文台表示，今早及下午的大雨為多處地區帶來超過50毫米的雨量，港島西雨量更超過70毫米，預測今晚和明日多雲、有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，明日氣溫介乎22至26度。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。天文台又指受低壓槽影響，未來一兩日廣東沿岸地區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。預料本周中至後期華南沿岸地區天氣仍然不穩定，間中有雷雨。