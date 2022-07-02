天氣｜風球下收45宗塌樹報告　3人受傷 (持續更新)

【17:00更新】熱帶氣旋暹芭逐漸遠離本港，天文台下午4時20分改發三號強風信號，在風球期間，截至今日下午4時，政府1823電話中心收到45宗塌樹報告。另外，渠務署確認一宗水浸個案。政府未有收到山泥傾瀉報告。此外，醫管局表示，截至今日下午4時30分，3名市民(兩男一女)在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有88人入住。

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【14:00更新】政府指，截至下午1時，政府1823電話中心收到37宗塌樹報告。另外，渠務署確認一宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告；此外，醫管局表示，截至今日下午12時30分，2名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

至目前為止，民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有87人入住。

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【10:28更新】天文台發出的八號東南烈風或暴風信號，預計八號信號在下午4時前維持。截至今早9時，政府1823電話中心收到24宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告；另醫管局表示，截至今日上午8時30分，一名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

至目前為止，民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有81人入住。